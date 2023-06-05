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Более 2 тыс. челнинских школьников получат временную работу на каникулах
В течение летних каникул смогут получить временное трудоустройство 2,4 тыс. челнинских школьников. На создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства учащихся из городского бюджета будет выделено более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.
Мэр Наиль Магдеев отметил, что желание подростков получить трудовые навыки необходимо поддержать – возможности для осуществления первых шагов в какой-либо профессии, на различных предприятиях, в организациях есть.
При двухчасовой нагрузке подросток сможет заработать за месяц около около 6 тыс. рублей, включая 4 060 рублей в виде заработной платы и материальную помощь в размере 2 250 рублей.
2 400 школьников получат трудоустройство в Набережночелнинском центре студенческих отрядов. Основная работа будет осуществляться ими на территории образовательных учреждений: уборка, очистка, озеленение.
Около 400 подростков летом смогут подработать и на предприятиях города. Причем многие из школьников предпочитают трудоустраиваться самостоятельно.
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