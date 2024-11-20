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Работу мобильной поликлиники седьмой больницы в казанском дворе продлили до конца ноября
Мобильная поликлиника Городской клинической больницы №7 продлила работу до 30 ноября, изначально она должна была закрыться на 15 дней раньше. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«В мобильной поликлинике принимают жителей Казани, прикрепленных к поликлиникам №1, №2, №3. Там на диспансеризации жители могут бесплатно сдать анализы крови, получить моментальные результаты, а также пройти антропометрию, УЗИ органов брюшной полости, флюорографию, ЭКГ, маммографию с последующей консультацией врача-терапевта, невролога, гинеколога», – рассказали в Минздраве.
Медики ждут тех, кто не посещал свою поликлинику в этом году, чтобы пройти комлпексное обследование. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Мобильная поликлиника работает с 6.00 до 22.00 по адресу: ул.Фатыха Амирхана, 55а, рядом со школой №38.
Важно своевременно ежегодно проходить диспансеризацию, которая проводится бесплатно в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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