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Работу казанского метро, троллейбусов и трамваев продлили в новогоднюю ночь
Метрополитен Казани в новогоднюю ночь будет работать до 2:00 1 января 2024 года. Данная мера позволит жителям и гостям столицы РТ после встречи Нового года полюбоваться главной ёлкой и без проблем уехать домой, пишет пресс-служба «Метроэлектротранса».
Также до 02:00 1 января продлевается работа трамваев и троллейбусов.
«21 единица подвижного состава на 8 маршрутах (13 троллейбусов и 8 трамваев) будет возить пассажиров до мест назначения», - говорится в сообщении.
Уточняется, что утром 1 января трамваи и троллейбусы выйдут на городские рейсы в 07:00.
Еще на предприятии напомнили, что с 31 декабря по 8 января электрический транспорт в городе будет работать по графику выходного дня с 05:30 до 23:30; метрополитен - с 6:00 до 00:00.
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