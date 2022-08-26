В нижнекамском парке «Семья» снова заработал фонтан

В Нижнекамске восстановили фонтан в парке «Семья». Рабочие привели в порядок все три чаши, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

«Во время проведения работ заменили участки водопроводных труб, установили новые форсунки и насосы», — сказано в сообщении.

Однако пока гарантировать его бесперебойную работу специалисты не могут в связи с тестированием нового оборудования. Напомним, что причиной отключения фонтана в парке стал износ оборудования.