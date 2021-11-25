Работу финалистки «Глаголицы» опубликовали в журнале «Иностранная литература»

Члены жюри VIII независимой литературной премии «Глаголица» в этом году отмечают возросшее качество поданных на конкурс литературных переводов с иностранных языков на русский. Об этом рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» переводчик англоязычной поэзии, прозы и драматургии Ольга Варшавер.

«У нас происходит это на глазах: в первые сезоны были слабые работы по переводам, выбрать было не из кого, а сейчас просто глаза разбегаются. Очень много сильных работ, я оцениваю переводы с английского. Неважно, кто получит „Хрустальную сову“, все работы очень достойные. Реальная динамика есть», — отметила переводчик.

«Так, в позапрошлом году „Хрустальную сову“ получила девочка из Зеленодольска. Потом эта работа была опубликована в журнале „Иностранная литература“, в том самом журнале, который мы в детстве трясущимися ручками вынимали из почтового ящика», — привела пример Варшавер.

Речь идет о переводе классической поэмы английского поэта XIX века Роберта Браунинга «Чайльд Роланд дошел до Темной Башни», оказавшей большое влияние на последующую литературу и поп-культуру (например, именно к ней отсылает название цикла романов американского писателя-фантаста Стивена Кинга «Темная Башня»). Новый перевод выполнила Анна Чикурина, ее работа была опубликована в 2020 году.

Независимая литературная премия «Глаголица» — международный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков в возрасте от десяти до 17 лет со всего мира. Участие в конкурсе бесплатное, организационные взносы отсутствуют. Премия «Глаголица» — двуязычный проект, работы принимаются на русском и татарском языках.

Если в номинации «Художественные переводы с английского, немецкого, французского, татарского языков» в прошлые годы поступали только переводы с английского, то в последние два года присутствуют переводы со всех предусмотренных языков.