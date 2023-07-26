Андрей Турчак: Работу «Единой России» в весеннюю сессию во многом определила спецоперация

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии. Работу фракции «Единой России» в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила специальная военная операция (СВО), заявил, открывая итоговое собрание фракции, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

До конца сессии Госдума рассмотрит законопроект «Единой России» об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в летних оздоровительных лагерях, сообщил Турчак.

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон, комментируя итоги работы фракции, отметил, что многие законопроекты «Единой России» – это своевременный ответ на запросы граждан.

«Обеспечение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, создание для них определенных привилегий и льгот, повышение статуса участников СВО — это, по сути, государственная оценка их вклада в отстаивание интересов России и обеспечении безопасности нашей страны, форма общественной благодарности нашим героям. Соответствующие законы, принятые Госдумой по поручению Президента России, призваны учесть самые разные ситуации и обеспечить максимальную финансовую, юридическую и социальную защиту участников СВО» – подчеркнул Вольфсон.

При этом он подчеркнул, что в случае появления новых вызовов будут разрабатываться соответствующие законодательные инициативы.

«Все участники СВО должны быть уверены, что их близкие окружены заботой, что они ни в чем не нуждаются, что их интересы защищены не на словах, а на деле, – убежден депутат. – К сожалению, недавно лично столкнулся с ситуацией, когда мобилизованному из-за опечатки в документах в течение трех месяцев не начисляли положенные выплаты – после его обращения вопрос удалось решить в кратчайшие сроки, но такие проблемы вообще не должны возникать!».

За прошедший период партия «Единая Россия» инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения Президента Владимира Путина по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищённых категорий, а также обеспечению обороноспособности страны и её технологического суверенитета.