Работу дорожной отрасли при санкциях обсудят на международной выставке «Дорога» в Казани

В Казани с 12 по 14 октября пройдет международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022». Мероприятие состоится на площадке выставочного центра «Казань Экспо», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В павильонах масштабной экспозиции будут представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения», — отметили в пресс-службе.

Участники конференций и семинаров обсудят использование отечественных материалов и техники, функционирование дорожного хозяйства в условиях санкций, реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», строительство маршрута Москва — Казань — Екатеринбург, автотуризм и дорожный сервис.

«Дорога» — крупнейшая в России отраслевая дискуссионная площадка, которая ежегодно объединяет ведущих специалистов и представителей дорожно-транспортного комплекса.