Работоспособность водителей проконтролирует система «Антисон»

Система «Антисон» и ее аналоги будут использоваться в связке в тахографами. Новый закон о системах контроля работоспособности водителей. Последние новости. Решение могут принять уже в начале 2023 года.

Средства контроля работоспособности водителей вскоре появятся в такси и микроавтобусах. Минтранс уверен, что оснащение частного транспорта системами «Антисон» поможет в борьбе с переработками, которые часто становятся причиной невнимательности водителей и приводят к авариям. На момент публикации законопроект проходит обсуждение в Государственной думе.

Гибкий подход к рабочему графику

Глобальные изменения в регулировании труда на транспорте готовились давно. При разработке законопроекта Минтранс опирался на подтвержденный факт — две трети дорожно-транспортных происшествий происходит из-за человеческого фактора. Совсем необязательно это сознательное нарушение ПДД. Часто непоправимые ошибки совершаются из-за переутомления и неверной оценки собственного психофизиологического состояния.

Сегодня для внутрироссийских перевозок действуют единые нормы труда и отдыха водителей. С целью контроля за их соблюдением крупнотоннажные грузовики и автобусы оборудуют тахографами. Приборы фиксируют, когда водитель приступил к работе, сделал перерыв, с какой скоростью ехал. Обмануть устройство невозможно — любое вмешательство обнаружится при контрольных проверках.

Тахографы появились на российском транспорте в 2010 году и положительно отразились на статистике аварийности. Организации серьезно относятся к соблюдению условий труда и отдыха, а водители — к скоростному режиму. Однако в Минтрансе считают, что одних тахографов сегодня недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Сегодня контроль ведется на основе усредненных норм без учета степени усталости водителя в конкретный момент времени. При этом возможности организма у всех разные. Кто-то может долго обходиться без отдыха, а кому-то нужно чаще делать остановки. Решить проблему Минтранс предлагает с помощью телеметрических приборов, которые помогут контролировать состояние водителей, в том числе в такси и маршрутках. Эффективность такого подхода доказал опыт эксплуатации системы «Антисон» на общественном транспорте Москвы.

Как работают системы контроля работоспособности

Устройства для мониторинга состояния водителей планируется устанавливать в дополнение к тахографам. Задача приборов — не контроль за выполнением нормативов, как у тахографов, а оценка степени усталости человека. На основе этих данных владелец автопарка может в том числе оптимизировать рабочий график, если статистика покажет, например, что в определенные моменты водители отвлекаются или устают особенно часто.. По нормативам водитель обязан делать остановку каждые 4,5 часа. Если устройство не зафиксировало за это время признаков утомления, можно продлить время движения. В случае, если усталость наступает раньше, водитель будет обязан остановиться для отдыха.

Каким образом приборы будут определять, насколько устал человек за рулем? Разберем на примере программного комплекса «Антисон», разработанного компанией «КСОР Групп». За мониторинг состояния водителя отвечает видеокамера, которая находится напротив водительского кресла. Объектив настроен на 60+ лицевых точек и фиксирует изменение мимики и другие физиологические особенности, которые характерны для уставшего или засыпающего человека. В режиме реального времени видеопоток с DSM-камеры анализируют многослойные нейросети.

Признаками потери концентрации считаются:

- повороты головы в сторону во время движения;

- закрытие глаз, слишком медленное или слишком быстрое моргание;

- зевание;

- клевки носом.

При появлении любого из этих признаков водитель получает предупреждение об опасности. Выносной дисплей, который установлен в кабине, подает звуковое оповещение и световой сигнал. Одновременно информация об инциденте поступает в Интеллектуальный центр обработки данных, включающий круглосуточный ситуационный центр и цифровую платформу для клиентов — Центр мониторинга. Дежурный оператор оперативно просматривает данные и принимает решение — подтверждать или отклонять событие.

В большинстве случаев «Антисну» удается разбудить водителя звуковым сигналом — нейросеть распознает признаки засыпания и реагирует на опасность в автоматическом режиме. Операторы валидируют события уже после срабатывания системы и при необходимости связываются с диспетчером автопарка. В критических случаях заказчик снимает транспортное средство с маршрута. Информация об инцидентах уходит в архив центра мониторинга, где на основе общих данных формируется статистика. Кроме того, логи хранятся на центральных блоках системы, установленных в скрытой части каждого автомобиля.

Система «Антисон» способна срабатывать на отсутствие водителя, непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону. Время реакции на опасность не превышает двух секунд. Специалисты «КСОР Групп» работают над программным продуктом на протяжении девяти лет и за это добились отличных результатов. На сегодняшний день «Антисон» — это единственное в России комплексное решение в формате Safety as a service, транспортная безопасность «под ключ». Помимо установки и обслуживания устройств, в услуги входит круглосуточный мониторинг оборудования, ситуационный центр и цифоровая платформа с подробной статистикой по автопарку.

Ожидаемые результаты

Минтранс начал работу над законопроектом еще в 2020 году. После двух лет подготовки и обсуждений Правительство утвердило документ и сейчас он находится в Государственной думу. Ранее министерство уже сообщала ориентировочную дату принятия поправок — 1 марта в 2023 года. Аппаратно-программные комплексы контроля работоспособности позволят сделать еще один шаг в повышении безопасности дорожного движения, помогут водителю соблюдать меры предосторожности, снизят производственный травматизм и повысят экономическую эффективность организаций-перевозчиков.

Компании, заинтересованные в снижении аварийности, уже активно внедряют новые системы. Москва стала первым городом, где «Антисон» показал свою эффективность — городской транспорт столицы оснащается умными приборами с 2019 года. Представители ГУП «Мосгортранс» уже спустя год отметили сокращение количества ДТП на 26%, а по итогам 2021 году аварийность снизилась еще на 7,5%.

С 2020 года «Антисон» работает на транспорте золотодобывающей компании «Полюс». В течение двух лет программное обеспечение проходило этап тестирования и сейчас активно внедряется в подразделении логистики и на участках горнодобычи, где спецтехнике приходится работать в сложных условиях. В планах компании — создать единый комплекс транспортной безопасности с единой видеоаналитикой, что поможет эффективнее строить логистические цепочки и своевременно узнавать о ЧП.

Интеллектуальное оборудование «Антисон» также установлено на транспорте АО «Хиагда». Предприятие находится в республике Бурятия, специализируется на промышленной добыче урана и постоянно внедряет передовые технологии. В компании отмечают, что инновационная система мониторинга за время эксплуатации показала отличные результаты.

Специалисты «КСОР Групп» подтверждают, что полностью готовы к изменению законодательства. «Антисон» легко интегрируется с тахографами и системами помощи водителю. Ожидается, что после подписания закона будет назначен переходный период, так как компаниям требуется время для переоснащения транспортных средств. Подзаконные акты и подробные разъяснения должны появиться до конца 2023 года.

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Фотографии предоставлены пресс-службой группы компаний «КСОР»