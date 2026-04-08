Работодателям РТ хотят установить квоту для трудоустройства участников СВО

Правительство РТ внесло в Госсовет РТ законопроект о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Проектом закона предлагается установить для приема на работу участников специальной военной операции квоту работодателям с численностью работников более 200 человек в размере 1% от среднесписочной численности работников», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что документ разработан для создания дополнительных гарантий занятости для ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО.

При этом работодатель освобождается от выполнения квоты в ряде случаев. В частности, если это общественное объединение инвалидов и образованная им организация; в случае признания банкротства и открытия конкурсного производства, проведения или планирования работодателем массового высвобождения работников.

Кроме того, это отсутствие на учете в службе занятости республики участников СВО, зарегистрированных для поиска подходящей работы и соответствующих профессионально-квалификационным требованиям к вакансиям, заявленным работодателем. Учитывается также снижение численности работников до количества, при котором квота не устанавливается.

По данным Татарстанстата, в республике нововведение коснется 875 работодателей. Законодательные акты, предусматривающие установление квоты для приема на работу участников СВО, действуют в ряде регионов России.