Работодателя из Заинска обязали выплатить сотрудникам 1,3 млн рублей долга по зарплатам

Заинский кирпичный завод обязали выплатить сотрудникам долги по зарплатам, общей суммой более 1,3 миллиона рублей.

Как сообщает Прокуратура РТ, десять работников фирмы не получали зарплату более полугода – с декабря 2023 года по июль 2024 года. После их обращения в прокуратуру ведомство подало иск на работодателя в суд, который обязал кирпичный завод выплатить задолженность.

Зарплаты работникам выплачены полностью.