«Работодатели трудоустраивают их семьями»: Минтруд РТ рассказал о поддержке переселенцев

Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР в Татарстане получили временное жилье и единовременные выплаты, их дети устраиваются в детские сады и школы, а взрослым оказывается всевозможное содействие в трудоустройстве. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«С нашей стороны проведена работа по выплатам в размере 10 тыс. рублей, анонсированным Президентом РФ Владимиром Путиным, оказано содействие в сборе документов, оформлении банковских карт и трудоустройстве. Сегодня по республике 386 предприятий и организаций готовы трудоустроить данную категорию граждан. Для них имеется 6883 вакансии, в том числе 1632 вакансии с предоставлением жилья, либо койко-местами в общежитиях», - рассказала она корреспонденту «Татар-информа».

Зарипова пояснила, что для трудоустройства вынужденных переселенцев сначала необходимо определить статус этих граждан, оформить соответствующие документы. Тем, у кого есть гражданство Российской Федерации, уже подобрали подходящую работу.

«Специалисты востребованы на рынке труда. Соискатели достаточно высоко мотивированы и очень благодарны. Части из них некуда возвращаться, поскольку дома у людей разрушены. Перед ними стоит задача выстраивать жизнь по-новому. Безусловно, вопрос трудоустройства – это вопрос доходов и качества жизни этих людей. Сегодня все органы власти, начиная от муниципальных и заканчивая федеральными, настроены на оказание всесторонней помощи этой категории граждан», - подчеркнула министр.

Она также сообщила, что люди, прибывшие с территории Украины, в Татарстане обеспечены средствами первой необходимости. Для них было организовано девять ярмарок вакансий в пунктах временного размещения. Представители сферы образования оказывают людям помощь по устройству их детей в детсады и школы. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова решаются вопросы, связанные со здравоохранением. Некоторые люди, имеющие проблемы со здоровьем, направлены в больницы.

Всего в республике находится около 1000 вынужденных переселенцев, они размещены в санаториях. В ходе ярмарок вакансий, которые прошли на этой неделе, им были предложены должности педагогов, инженеров, разнорабочих, воспитателей, нянечек, строителей, пекарей, поваров, водителей, продавцов и многие другие.