Работодатели Татарстана зовут женщин на работу чаще, чем мужчин

Работодатели Татарстана с января по сентябрь 2026 года направили соискателям более 3,6 млн приглашений на работу. Чаще компании звали женщин – 2,2 млн приглашений против 1,5 млн у мужчин. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

В разрезе профессиональных сфер наибольшее количество приглашений получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов – 2,1 млн. На втором месте – рабочий персонал (378,2 тыс.), далее следуют соискатели в сфере розничной торговли (375,9 тыс.), транспорта и логистики (347,2 тыс.) и домашний и обслуживающий персонал (233,6 тыс.).

В топ-10 профсфер, куда чаще всего приглашали соискателей Татарстана, вошли:

продажи, обслуживание клиентов – 2,1 млн;

рабочий персонал – 378,2 тыс.;

розничная торговля – 375,9 тыс.;

транспорт, логистика, перевозки – 347,2 тыс.;

домашний, обслуживающий персонал – 233,6 тыс.;

административный персонал – 221 тыс.;

строительство, недвижимость – 194,9 тыс.;

производство, сервисное обслуживание – 169,9 тыс.;

финансы, бухгалтерия – 145,6 тыс.;

информационные технологии – 123,4 тыс.

Директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова отметила, что чаще всего работодатели отправляли приглашения на работу соискателям в возрасте 31–40 лет – 1,5 млн. На втором месте оказались кандидаты от 19 до 30 лет – 1,1 млн, на третьем – 41–50 лет с 539,4 тыс. приглашений. При этом структура спроса заметно различается в разных сегментах рынка. По ее словам, молодых специалистов компании чаще всего приглашали на вакансии в сфере продаж и розничной торговли, а кандидатов старше 30 лет активнее приглашают на рабочие специальности.

Кандидатов 19–30 лет компании хотели бы видеть на должностях, связанных с продажами и обслуживанием клиентов, розничной торговлей и в сфере домашнего и обслуживающего персонала. В топ-5 профсфер в этой возрастной категории также вошли транспорт, логистика, перевозки и рабочий персонал.

Более опытных соискателей 31–40 лет работодатели чаще всего приглашали на вакансии в сферах продаж и обслуживания клиентов, рабочего персонала, транспортной сферы, розничной торговли и домашнего и обслуживающего персонала.

Специалистов в возрасте 41–50 лет прежде всего звали в отделы продаж, а также на вакансии рабочих, сотрудников транспорта, логистики и перевозок, на позиции домашнего и обслуживающего персонала и строителей.

Отмечается, что приглашение не равно вакансии: работодатель может отправить приглашение нескольким кандидатам на одну вакансию.