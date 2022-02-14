Работодатели Татарстана вошли в праздничный рейтинг вакансий «с любовью»

За январь-февраль 2022 года на сайте HeadHunter открыто 16 тыс. вакансий, содержащих такое требование к соискателям, как любовь к чему-либо. Такие вакансии составляют 1,2% от общего числа предложений о работе. Исследование проведено ко Дню всех влюбленных, сообщает пресс-служба ресурса по поиску работы.

Чаще всего «вакансии с любовью» встречаются в сферах «Продажи», «Начало карьеры, студенты» и «Наука, образование. Реже всего такую формулировку указывают работодатели в сферах «Добыча сырья» и «Госслужба, НКО», отмечают аналитики сервиса.

Среди регионов наибольшая доля «любвеобильных» работодателей приходится на Москву, Санкт-Петербург (13% и 2% соответственно), Московскую область (7% и 1%), Краснодарский край (5% и 1%), а также на Свердловскую область, Республику Татарстан и Новосибирскую область — по 3% и 1% соответственно.

Самое распространенное пожелание в таких вакансиях — это любовь к людям, причем чаще всего такое требование выдвигают к представителям сферы продаж, административному персоналу и работникам индустрии гостеприимства. На втором месте — любовь к детям. Как правило, речь идет о работе в сфере «Наука, образование» и «Спорт, красота».

Замыкает тройку самых распространенных требований о любви в вакансиях любовь к делу, профессии и работе как таковой. Обычно встретить такую формулировку можно в сферах «Продажи» и «Медицина, фармацевтика». Кроме того, в вакансиях довольно распространены такие запросы, как любовь к животным.