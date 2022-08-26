Работодатели Татарстана предложили 15,7 тыс. вакансий людям, которым грозит увольнение

В конце августа более тысячи жителей Татарстана находятся под угрозой увольнения. Организации республики предлагают им 15,7 тыс. вакансий, в основном работодатели готовы брать людей на постоянную работу. Такие данные были приведены сегодня на квартальной коллегии Минтруда РТ.

Заседание провела министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она отметила, что рынок труда Татарстана характеризуется высоким уровнем занятости, сейчас трудоустроено более 62% населения. Докладчик обратила внимание на снижение числа работников крупных и средних предприятий в сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе, общественном питании, строительстве и торговле.

«В отдельных секторах у нас существует проблема нехватки кадров. Мы видим в республике потенциал по вовлечению населения в экономическую деятельность», — подчеркнула Зарипова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова проинформировала, что общая численность трудоустроенных людей в регионе составляет 1,9 млн человек, а уровень общей безработицы — 2,4%, что ниже, чем в среднем по России и в Приволжском федеральном округе. На учете в центрах занятости стоят 10,3 тыс. человек. По сравнению с началом года в регионе отмечается сокращение числа безработных.

«Сохранению стабильности на рынке труда способствуют принятые правительствами России и Татарстана различные комплексы мер поддержки. В частности, это меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, меры отраслевого характера, налогового стимулирования и другие, всего более 150 мер поддержки», — пояснила докладчик.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На сегодняшний день в режиме неполной занятости в республике находятся 14,1 тыс. человек. Численность людей, предполагаемых к увольнению в ближайшие три месяца, составляет чуть более тысячи человек. На удаленной работе заняты 2,4 тыс. человек.

«Принято постановление Правительства РФ, которое определило порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий в компаниях, у которых на сегодня есть потребность и открыты вакансии. При этом временный перевод работников может быть осуществлен с их письменного согласия по направлению центров занятости», — добавила Клара Тазетдинова

На сегодня 22 компании региона заявили, что готовы принять свыше тысячи временных сотрудников. В целом 64 организации готовы предоставить 15,7 тыс. вакансий для работников, которые находятся под риском увольнения. Преимущественно они готовы брать людей на постоянную работу.

Кроме того, в этом году все услуги центров занятости стали доступны не только безработным, но и тем, кто находится под угрозой увольнения. На сегодня 155 татарстанцев, не имеющих статус безработных, уже воспользовались соответствующей возможностью.