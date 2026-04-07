Работодатели Татарстана предложили более 40 тыс. вакансий

На рынке труда Татарстана наблюдается высокий спрос на различных специалистов – предложено 43 тыс. вакансий. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике сообщил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

«Текущая ситуация на рынке труда республики характеризуется высоким уровнем занятости – 62,4%, низким уровнем общей безработицы – 1,6% и регистрируемой – 0,16%, высоким спросом на рабочую силу», – рассказал он.

Валиуллов отметил, что в прошлом году в центры занятости в поисках работы обратились 26 тыс. человек, из них около 18 тыс. были трудоустроены.

Он добавил, что по уровню заработной платы Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа. «За январь – декабрь прошлого года она увеличилась на 20% и составила 90,5 тыс. рублей», – подчеркнул первый замминистра труда, занятости и социальной защиты.