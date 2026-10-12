В настоящее время работодатели Татарстана предлагают более 102 тыс. вакансий. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Самое большое количество вакансий заявлено в отраслях строительства и ЖКХ – 42,4%, промышленности – 25,7%, здравоохранения, образования, науки, культуры и в госслужбе – 5,2%», – рассказал он.

При этом, по словам Пелевина, в республике сохраняется низкий уровень безработицы. Всего числится 3,8 тыс. безработных.

«По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках послания Государственному Совету для решения вопроса дефицита кадров необходимо продолжить системную работу по повышению производительности труда», – подчеркнул первый замминистра экономики.