Работодатели Татарстана предлагают участникам СВО с инвалидностью 2,5 тыс. вакансий

Реестр работодателей, готовых взять на работу людей с инвалидностью – ветеранов СВО, создан в Татарстане. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«На сегодняшний день в реестре порядка 2,5 тыс. вакансий, которые предлагают 450 работодателей. Есть отдельное направление в Набережных Челнах на «КАМАЗе», есть цеха на Казанском авиационном заводе, где работают люди с инвалидностью, а также на «Элеконе», – рассказала она.

На небольшом предприятии в Кукморе сейчас трудятся три участника специальной военной операции с инвалидностью. Количество рабочих мест там планируется увеличить до 22. А с марта в центрах занятости будут проходить специальные дни работодателей, на которых представители кадровых служб ответят на все вопросы соискателей.