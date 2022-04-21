Работодатели Татарстана предлагают главбухам в апреле зарплату до 250 тыс. в месяц

С начала года в Татарстане главных бухгалтеров чаще всего искали компании строительной отрасли, на которых приходится 11% от общего количества таких вакансий. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«10,7% вакансий для главбухов разместили компании, специализирующиеся на оказании услуг для бизнеса. На третьем месте по объему вакансий для данных специалистов оказалась сфера розничной торговли — 8,5%», — отмечают специалисты сервиса.

В 46% случаев компании ищут главных бухгалтеров с опытом работы от трех до шести лет. 37% вакансий предназначены для специалистов с минимальным опытом — от одного года до трех лет. В каждой десятой вакансии работодатели отметили, что рассчитывают на наличие у потенциального кандидата опыта работы более шести лет. Примечательно, что в 7% вакансий нет особых требований к опыту работы соискателей.

В целом в республике спрос на главных бухгалтеров с начала года вырос на 12% относительно аналогичного периода 2021 года. Увеличились и зарплатные предложения. С начала года по апрель средняя предлагаемая зарплата для главбухов в Татарстане составила 54,2 тыс. рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. В этом году в республике среднее зарплатное ожидание соискателей на вакансию главных бухгалтеров составило 54,6 тыс. рублей.

Самым «дорогим» предложением за последний месяц для главных бухгалтеров стала вакансия от компании из сферы автобизнеса с заработной платой от 250 тыс. рублей. В числе прочих требований упоминалось наличие у соискателя опыта работы не менее пяти лет и знание английского языка.