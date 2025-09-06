news_header_top
Общество 6 сентября 2025

Работодатели смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка с 2026 года

Работодатели смогут выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка с 2026 года, при этом такие выплаты не будут облагаться налогами. Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что подобная мера выгодна как для бизнеса, так и для самих сотрудников. По его словам, компании проявляют креативный подход в разработке инициатив по стимулированию рождаемости.

Работодателям выгодно поддерживать уже проверенных сотрудников, предоставлять им возможность декретного отпуска и всесторонне помогать в этот период. Такая стратегия, подчеркнул эксперт, позволяет укреплять лояльность работников и ускорять их возвращение на рабочее место.

Стимулирование рождаемости соответствует целям национального проекта «Семья».

