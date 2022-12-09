Работодатели РТ подбирают персонал за три дня, оплачивая только отклики соискателей

По традиции с осени кандидаты активнее ищут работу, а компании — специалистов. Новый подход к подбору кандидатов появился у работодателей Татарстана — можно бесплатно разместить сразу несколько вакансий.

Новый формат размещения вакансий предлагает работодателям Татарстана платформа Авито Работа. Теперь они могут публиковать объявления совершенно бесплатно. Плату сервис возьмет только за отклики кандидатов, что оптимизирует расходы, связанные с подбором и наймом персонала. Для работодателей Татарстана стоимость одного отклика составляет всего 29 рублей.

Она считает, что новое предложение на рынке в Татарстане может стать рациональным решением как для рекрутеров крупных компаний, так и для прагматичных предпринимателей в сферах малого и среднего бизнеса, где зачастую нет профессионального рекрутера и постоянного потока найма.

По данным исследования агентства B2B Research, проведенного в мае 2022 года, более половины работодателей в России (66%) пользуются Авито для поиска сотрудников. Свой выбор они объясняют оптимальной стоимостью предлагаемых услуг и быстрым достижением желаемого результата по найму.

«Мы работаем со всевозможными ресурсами и каналами — размещаем вакансии в соцсетях и Telegram-каналах, на различных сайтах и привлекаем к сотрудничеству различные институты. Если нет результата и вакансия в короткие сроки не закрывается, то ищем новые методы подбора персонала. В результате пришли к выводу, что наиболее эффективный инструмент — Авито Работа. На данном сервисе идут отклики от людей, действительно занятых активным поиском работы, что немаловажно. Особенно быстро я закрывала здесь вакансии для представителей строительной отрасли — всего за один-три дня, и это с учетом собеседования и согласования кандидата с заказчиком», — отметила Динара Батулина.

Отслеживать отклики и управлять бюджетом работодатели могут в разделе «Кандидаты»: сюда попадают все отклики соискателей независимо от того, позвонили ли они или написали в чате. Это удобная бесплатная функция в профессиональном кабинете Авито Pro, позволяющая разгрузить нанимателей и освободить их от необходимости постоянно следить за уведомлениями и тратить время на поиск нужных контактов вручную.

«В некоторых компаниях бюджет для размещения вакансий на платных ресурсах ограничен. И когда специалист по подбору персонала приходит к руководству, то он может четко показать, за какой период и сколько откликов он получил, ведь платформа Авито Работа делает эту информацию прозрачной. Рекрутерам важна наглядная аналитика по откликам», — пояснила Динара Батулина.

По каждому отклику кандидата рекрутеры могут отслеживать в «личном кабинете» его статус: не обработан, получен отказ либо согласие, назначено собеседование.





Бренд и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» на Авито Работе занимается подбором массового персонала — продавцов, кассиров, работников торгового зала, водителей и комплектовщиков. Компания большая, регулярно открываются новые магазины, а значит, потребность в сотрудниках является постоянной.

«ВкусВилл» сотрудничает с платформой уже три года, вакансии представлены в 67 городах в разных регионах страны. Процесс подбора выстроен классическим способом: размещение вакансии, телефонное интервью, видеоинтервью или интервью в торговой точке. Интересно, что отклики от кандидатов рекрутеры обрабатывают даже в выходные. И тут на помощь приходят инструменты Авито.

Оба эксперта сошлись во мнении, что для эффективного найма, в том числе при работе с новым тарифом, важную роль играет правильно составленная вакансия. Советы, как грамотно и лаконично ее написать, дала руководитель рекрутингового агентства Динара Батулина.

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