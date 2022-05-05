Работодатели рассказали, кого в первую очередь могут коснуться сокращения

Меньше всего опасаться увольнений могут специалисты, занятые в обслуживании клиентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного hh.ru.

«26% работодателей, которые так или иначе готовятся к сокращениям, признали, что первыми под удар могут попасть бэк-офисные административные роли. В 22% компаний сокращения могут коснуться ролей, связанных с продажами и аккаунтингом», – сказано в сообщении.

21% участников опроса могут начать сокращения с сотрудников HR-отделов, еще столько же – с линейного персонала в логистике, транспорте и доставке. Участники опроса отметили, что сокращения могут коснуться производственного линейного персонала, специалистов по маркетингу, а также начальников отделов, направлений и подразделений.

Меньше всего опасаться увольнений могут специалисты, занятые в обслуживании клиентов, к примеру, в таких сферах, как спорт, культура, развлечения и красота. Кроме того, увольнения не грозят топ-менеджерам, финансистам и специалистам сферы безопасности.