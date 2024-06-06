Работодатели предложили развивать профтуризм и запустить рекламу бренда Казани

Почему современная молодежь мечтает стать блогерами и не задумывается о работе на производствах, а работодатели опасаются брать на работу специалистов с клиповым мышлением? Ответы на эти и другие вопросы, актуальные для рынка труда, попытались найти сегодня работодатели Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Стратегическая сессия «Казань — город лучших работодателей» прошла в молодежном клубе «Яратам». Участники встречи попытались ответить на важный вопрос, как привлечь молодые кадры из других регионов на работу в Казань, и пришли к выводу, что в городе слишком высокая плата за аренду жилья. Для решения этого вопроса было предложено разработать специальную программу. Кроме того, прозвучала идея разработать масштабную рекламную кампанию федерального уровня по продвижению бренда Казани как города лучших работодателей.

«Казань — город, комфортный для работы, потому что здесь крутые работодатели», — сказала одна из участниц встречи.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Эксперты также предложили активно продвигать не только крупные, но и мелкие компании, представленные на региональном рынке труда. Кроме того, было рекомендовано развивать профессиональный туризм и активнее работать с университетами в других городах, чтобы они отправляли своих студентов в Казань на практику.

В работе стратегической сессии приняли участие руководители промпредприятий, корпоративного сектора, бизнеса, представители вузов, госорганов и общественных организаций. Решение о ее проведении было принято в конце прошлого года на первом деловом форуме «Кадры снова решают всё», организованном по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина.