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Общество 24 июня 2025 13:01

Работодатели могут получить субсидию за создание рабочих мест для людей с ОВЗ и ветеранов

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Работодатели в Татарстане имеют возможность получить субсидию на создание или оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также для ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Об этом напомнило Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в своём официальном сообществе во «ВКонтакте».

Субсидия может покрыть затраты на приобретение, установку и монтаж необходимого оборудования, а её максимальный размер составляет 200 тысяч рублей на одно рабочее место.

В качестве примера ведомство приводит случай из Лаишевского района, где руководитель фермерского хозяйства трудоустроил человека с инвалидностью II группы. Для его работы на животноводческой ферме было установлено видеонаблюдение, позволяющее контролировать ситуацию, не обходя территорию фермы, что стало полезным как для работника, так и для предприятия.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в центр занятости населения, а затем направить заявление в Социальный фонд с приложением копии трудового договора и документов, подтверждающих понесённые расходы.

#работодатели #трудоустройство #рабочие места #субсидия
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