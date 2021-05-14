Работодатели Казани в мае предлагают самые высокие зарплаты программистам и водителям

В мае работодатели Казани готовы платить самые высокие зарплаты специалистам в сфере информационных технологий, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.



Так, самой высокооплачиваемой вакансией Казани в мае стала должность разработчика Web developer — ему предлагается от 140 до 175 тыс. рублей в месяц. Следом располагается вакансия программиста 1С с зарплатой от 100 тыс. рублей.



Тройку самых высокооплачиваемых профессий мая замыкает водитель-экспедитор категории E, которому готовы платить 100 тыс. рублей. Четвертое и пятое место заняли вакансии C++ developer с зарплатой от 90 тыс. рублей и ведущий специалист отдела судебного взыскания, которому работодатели Казани предлагают от 80 тыс. рублей ежемесячно.



Напомним, за неделю число безработных в Татарстане сократилось на 35 человек — до 23,4 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения.