news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Путин попросил Минниханова оказать дополнительную помощь семьям пострадавших в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  02:05

Работодатели Казани в мае предлагают самые высокие зарплаты программистам и водителям

news_top_970_100

В мае работодатели Казани готовы платить самые высокие зарплаты специалистам в сфере информационных технологий, сообщает сервис по поиску работы SuperJob. 


Так, самой высокооплачиваемой вакансией Казани в мае стала должность разработчика Web developer — ему предлагается от 140 до 175 тыс. рублей в месяц. Следом располагается вакансия программиста 1С с зарплатой от 100 тыс. рублей. 


Тройку самых высокооплачиваемых профессий мая замыкает водитель-экспедитор категории E, которому готовы платить 100 тыс. рублей. Четвертое и пятое место заняли вакансии C++ developer с зарплатой от 90 тыс. рублей и ведущий специалист отдела судебного взыскания, которому работодатели Казани предлагают от 80 тыс. рублей ежемесячно. 


Напомним, за неделю число безработных в Татарстане сократилось на 35 человек — до 23,4 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное