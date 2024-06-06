Работодатели Казани провели мозговой штурм на тему привлечения кадров

Стратегическая сессия «Казань — город лучших работодателей» прошла сегодня в молодежном клубе «Яратам». Руководители промпредприятий, корпоративного сектора, бизнеса, представители вузов, госорганов и общественных организаций провели мозговой штурм на тему продвижения столицы Татарстана как территории для самореализации.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев в своем выступлении напомнил, что в ноябре прошлого года прошел первый деловой форум «Кадры снова решают всё», организованный по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Результатом пленарного заседания и образовательных секций стало важное решение — воплотить в жизнь новый проект «Казань — город лучших работодателей».

«Трансформация кадровой политики — процесс непрерывный. Миссия тех, кто этим давно занимается, состоит в том, чтобы помогать нашим друзьям и коллегам, предприятиям и всем организациям Казани становится лучше. С каким настроением власти, республика, город занимаются благоустройством, средой, в какие школы и детсады ведут своих детей люди — это одна сторона медали. Другая сторона медали — то, как человек себя чувствует на рабочем месте. Из этого складывается его здоровье, любовь к городу и окружению», — сообщил Алеев.

Спикер отметил, что Казань — «классный город с огромным потенциалом», который складывался на протяжении его богатейшей истории.

«Наша миссия заключается в том, чтобы люди, которые здесь живут и работают, были счастливыми. Это наша большая, амбициозная задача», — подчеркнул Алеев.

Он заметил, что работодатели Казани очень разные, в городе успешно развиваются разные сферы — промышленность, медицина, химия, IT-технологии, самолетостроение и другие. И во всех этих сферах открыты прекрасные возможности для самореализации людей.

В числе четырех вопросов, которые участники встречи попытались решить сегодня, — вовлечение и закрепление молодых специалистов на предприятиях города, мотивация работодателей к совершенствованию условий труда и внедрению культуры благополучия для сотрудников организации, а также развитие инфраструктуры как средства для профессионального роста.

Эксперты разделились на четыре группы и искали ответы на эти вопросы. Далее в каждой группе выбрали по одному лидеру, который должен был представить сформированные идеи. Прежде чем озвучить список предложений, участники групп менялись столами, чтобы заново обсудить список предложений, сформированный коллегами, и его еще раз доработать.

Идеи прозвучали самые разные. В частности, для привлечения и удержания молодых специалистов на предприятиях и в организациях было предложено проводить профориентационные экскурсии и ярмарки вакансий, ввести целевую подготовку со второго курса обучения в учебных заведениях, учредить гранты, проводить профориентационные пробы, предлагать соцпакет, показывать карьерные треки, прикреплять молодых людей к наставникам.