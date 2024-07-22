Работодатели Казани предложили 510 вакансий абитуриентам для целевого обучения

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На сегодня 119 работодателей Казани разместили 510 предложений для абитуриентов на целевое обучение, из них по программам высшего образования – 457, среднего профессионального – 53. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин на деловом понедельнике.

«Всего планируется к заключению 1 557 договоров между абитуриентом, заказчиком и образовательным учреждением, в том числе 1 388 с высшими учебными заведениями и 169 со ссузами», – рассказал спикер.

Муллин напомнил, что с 1 мая изменились требования к организации целевого обучения, а также механизм предоставления квот абитуриентам на бюджетные места. Теперь все предложения о заключении договоров о целевом обучении размещены на платформе «Работа в России».

«Абитуриенты подают заявки на заключение договора о целевом обучении в соответствии с предложениями заказчиков. Договором может быть предусмотрено прохождение студентом практической подготовки у заказчика или работодателя», – отметил директор центра.

Он уточнил, что абитуриент может заключить только один договор. При этом заказчик вправе установить требования к успеваемости студента.

«Подать документы на целевое обучение можно удаленно на сайте госуслуг после формирования цифрового профиля», – подчеркнул Муллин.

Абитуриент может подать заявку на заключение договора о целевом обучении до 27 июля.