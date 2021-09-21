Работодатели Казани отберут новых сотрудников на ярмарках в двух парках

22 сентября в двух парках Казани — «Крылья Советов» и «Горкинско-Ометьевский лес» — состоятся ярмарки вакансий. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РТ.

«Мероприятия будут проходить с 14.00 до 17.00 в парках „Крылья Советов“ и „Горкинско-Ометьевский лес“. В работе ярмарок примут участие представители более 30 ведущих работодателей города, которые проведут отбор соискателей на имеющиеся вакантные места. Татарстанцы смогут подробнее узнать о вакансиях, требованиях к потенциальным соискателям, ознакомиться с презентациями компаний», — сказано в сообщении.

Специалисты службы занятости проконсультируют соискателей по вопросам законодательства о занятости, труда и государственных гарантий, возможностях профобучения и профтестирования. Горожане посетят мастер-классы по поиску работы и смогут подать заявление на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Кроме того, гостям будет представлен банк актуальных вакансий, насчитывающий более 17 тыс. предложений о работе.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.