Работодатели из Казани рассказали, какие подарки дарят сотрудникам на день рождения

23% компаний Казани дарят именинникам деньги, 27% преподносят подарки или букеты цветов, а 12% позволяют уйти пораньше или взять дополнительный выходной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди работодателей и работающих жителей города.

Электронные открытки или поздравления на внутреннем корпоративном сайте используют в 20% компаний, продукцию или скидки на нее – в 5%. При этом в 35% организаций дни рождения сотрудников не отмечают вовсе.

Среди работников 66% отметили, что в их компании принято дарить что-то коллегам на день рождения: 54% делают это с радостью, а 12% – без особого восторга. Женщины традицию отмечать дни рождения одобряют чаще мужчин – 60% против 48%. Чем моложе сотрудники, тем выше популярность подарков: среди работников до 35 лет одобряют такие подарки 62%, среди людей старше 45 лет – 53%.

Кроме того, 76% опрошенных рассказали, что в их компаниях принято приносить или заказывать угощения для коллектива в свой день рождения. Из них 56% делают это с радостью, а 20% – с недовольством. Женщины чаще положительно относятся к таким небольшим праздничным фуршетам – 60% против 52% у мужчин.