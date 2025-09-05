news_header_top
Экономика 5 сентября 2025 14:40

Работодателей Татарстана приглашают принять участие в мониторинге рынка труда

Работодателей Татарстана приглашают принять участие в опросе, посвященном мониторингу рынка труда. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Соответствующий опрос проводится ежегодно в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238- ФЗ «О независимой оценке квалификаций».

Мониторинг рынка труда позволяет собрать информацию о потребности работодателей в квалифицированных кадрах. Эти данные могут быть использованы для формирования федеральных и региональных программ, прогнозов потребности в кадрах, принятия решений о переподготовке высвобождаемых работников, регулировании отраслевых кластеров на региональных рынках труда и независимой оценке квалификации, отметили в ведомстве.

Принять участие в мониторинге рынка труда можно до 31 октября 2025 года, заполнив электронную анкету по ссылке: nark.ru/mrt.

