Работодателей Татарстана приглашают оценить потребность в кадрах

Татарстанские организации могут принять участие во всероссийском опросе работодателей о перспективной кадровой потребности. Исследование проходит в рамках национального проекта «Кадры» и продлится до 1 июня, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

К участию приглашаются предприятия и организации всех отраслей, независимо от формы собственности и численности сотрудников.

Опрос направлен на то, чтобы соотнести подготовку специалистов в системе среднего профессионального и высшего образования с реальными запросами бизнеса. Полученные данные планируют использовать для корректировки образовательных программ в колледжах и вузах. Предполагается, что это позволит выпускникам получать востребованные профессии и быстрее находить работу.

Ожидается, что результаты исследования помогут закрыть текущие потребности работодателей и обеспечить рынок труда квалифицированными кадрами.

Опрос проходит на платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.