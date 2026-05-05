Работодателей Татарстана приглашают оценить потребность в кадрах
Татарстанские организации могут принять участие во всероссийском опросе работодателей о перспективной кадровой потребности. Исследование проходит в рамках национального проекта «Кадры» и продлится до 1 июня, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
К участию приглашаются предприятия и организации всех отраслей, независимо от формы собственности и численности сотрудников.
Опрос направлен на то, чтобы соотнести подготовку специалистов в системе среднего профессионального и высшего образования с реальными запросами бизнеса. Полученные данные планируют использовать для корректировки образовательных программ в колледжах и вузах. Предполагается, что это позволит выпускникам получать востребованные профессии и быстрее находить работу.
Ожидается, что результаты исследования помогут закрыть текущие потребности работодателей и обеспечить рынок труда квалифицированными кадрами.
Опрос проходит на платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.