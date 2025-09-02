Работодателей РТ приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры в интересах женщин – 2025»

В рамках Петербургского международного экономического форума 20 июня 2025 года официально стартовал конкурс среди работодателей «Лидеры в интересах женщин – 2025».

Конкурс проводится с 2020 года советом Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Он организован в целях выявления и масштабирования лучших корпоративных программ, направленных на создание условий для работающих женщин, эффективного совмещения профессиональных и семейных обязанностей, содействия их профессиональному долголетию.

В 2025 году к участию приглашаются субъекты крупного, малого и среднего предпринимательства, а также государственные, муниципальные учреждения и некоммерческие организации.

Участники смогут представить проекты в семи номинациях:

– «Профессиональное долголетие»;

– «Семья и карьера: пространство равновесия»;

– «Новые возможности профессионального развития»;

– «Территория здоровья»;

– «Школа возможностей»;

– «Меняем мир вместе»;

– «Международный вклад» (специальная номинация для иностранных организаций).

Регистрация на конкурс продлится до 30 сентября текущего года. Итоги конкурса будут подведены в марте следующего, 2026 года.

Подробная информация о порядке проведения конкурса, формировании и направлении заявки на участие, а также об условиях участия доступна на официальном сайте конкурса по ссылке: womenlead.ru.