Работодателей РТ приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры в интересах женщин – 2025»
В рамках Петербургского международного экономического форума 20 июня 2025 года официально стартовал конкурс среди работодателей «Лидеры в интересах женщин – 2025».
Конкурс проводится с 2020 года советом Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Он организован в целях выявления и масштабирования лучших корпоративных программ, направленных на создание условий для работающих женщин, эффективного совмещения профессиональных и семейных обязанностей, содействия их профессиональному долголетию.
В 2025 году к участию приглашаются субъекты крупного, малого и среднего предпринимательства, а также государственные, муниципальные учреждения и некоммерческие организации.
Участники смогут представить проекты в семи номинациях:
– «Профессиональное долголетие»;
– «Семья и карьера: пространство равновесия»;
– «Новые возможности профессионального развития»;
– «Территория здоровья»;
– «Школа возможностей»;
– «Меняем мир вместе»;
– «Международный вклад» (специальная номинация для иностранных организаций).
Регистрация на конкурс продлится до 30 сентября текущего года. Итоги конкурса будут подведены в марте следующего, 2026 года.
Подробная информация о порядке проведения конкурса, формировании и направлении заявки на участие, а также об условиях участия доступна на официальном сайте конкурса по ссылке: womenlead.ru.