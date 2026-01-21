Работнику должны платить больше за выполнение обязанностей коллеги — юрист

Фото: © «Татар-информ»

Если сотрудник выполняет чужие обязанности без освобождения от своей основной работы, это юридически считается дополнительной работой и должно оплачиваться. Об этом «Татар-информу» сообщила доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

«За эту работу обязательно положена доплата – это прямо предусмотрено статьей 151-й Трудового Кодекса РФ. Размер доплаты определяется соглашением сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы», – сказала Айвар.

Если же работника временно перевели на должность отсутствующего коллеги и освободили от прежних обязанностей, применяется механизм временного перевода. Условия оплаты фиксируются в официальных документах – приказе или соглашении. В таких случаях споры обычно касаются правильности условий перевода и оплаты, а не доплаты за совмещение.

«Предвкушая вопрос: а что будет, если работодатель не доплачивает? Для работника это, как правило, история про взыскание невыплаченных сумм и денежную компенсацию за задержку/неполную выплату по статье 236 Трудового Кодекса РФ», – пояснила юрист.

Если работодатель не выплачивает положенную доплату за выполнение чужих обязанностей, работник имеет право обратиться в Трудовую инспекцию или прокуратуру для защиты своих прав.

Работодателю, который не доплачивал сотруднику за выполнение чужих обязанностей, грозит административная ответственность за нарушение трудового законодательства (статья 5.27 КоАП РФ). Размер штрафа зависит от состава и повторности нарушения.