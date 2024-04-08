Работников российских предприятий начнут мотивировать вести ЗОЖ

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В России разработают систему мотивации для работников предприятий и членов их семей к занятиям физкультурой и ведению ЗОЖ. Такое поручение Правительству России дал Президент Владимир Путин.

Разработкой предложений Кабмин займется совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

«<...> подготовить при участии Общероссийской общественной организации „Российский союз промышленников и предпринимателей“ и представить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и по созданию соответствующих условий», — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня.

Кроме того, система мотивации будет создана для всех граждан в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Создать ее планируют на основе отечественных цифровых платформ и приложений. Предложения по этому поручению должны быть представлены до 1 сентября текущего года.