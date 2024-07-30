Работников предпринимателей в Татарстане бесплатно учат работе на маркетплейсах

Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики Татарстана продолжает прием заявок на бесплатную услугу «Повышение квалификации по работе на маркетплейсах», реализуемую в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Услуга позволяет бизнесу осваивать электронные каналы продаж и увеличивать прибыль, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Услугу могут получить предприниматели и самозанятые, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории республики. За два года работы программы совершенствования навыков сотрудников предпринимателей в области e-commerce ее прошли более 200 специалистов.

«По данным за I квартал 2024 г. в Татарстане ведут торговлю на электронных площадках свыше 62,5 тыс. предпринимателей. Онлайн-торговля — одно из популярных и перспективных направлений для развития бизнеса. Организация работы на маркетплейсах не требует больших вложений и временных затрат. Также в республике высоко развита инфраструктура для селлеров, реализуются бесплатные услуги и инструменты продвижения на онлайн-площадках. В освоении рынка электронной торговли татарстанским предпринимателям помогают бесплатные обучающие мероприятия, которые проводит Центр „Мой бизнес“», — пояснила заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

Бизнес может повысить компетенции своих сотрудников для работы с четырьмя крупнейшими российскими онлайн-площадкам на выбор онлайн и абсолютно бесплатно. Речь идет о Wildberries, Ozon, KazanExpress («Магнит.Маркет») и «Яндекс.Маркет».

Лекции программы затрагивают следующие тематы:

— основные тренды российского рынка e-commerce, знакомство с маркетплейсом;

— регистрация личного кабинета на маркетплейсе;

— создание карточек товаров, SEO-оптимизация названия и описания карточки товара;

— разбор ошибок в описаниях товаров, создание описания товара;

— модели работы на маркетплейсе, работа со склада маркетплейса;

— модели работы на маркетплейсе, работа со склада продавца;

— маркетинговые инструменты на маркетплейсе;

— структуризация и автоматизация работы, внутренняя аналитика и работа с отчетами.

После образовательного курса состоится итоговая аттестация участников программы, по результатам которой они получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Подать заявку на обучающий курс можно на Цифровой платформе МСП.РФ (мсп.рф) в разделе «Меры поддержки бизнеса».

Господдержка бизнеса и самозанятых в Республике Татарстан реализуется Министерством экономики РТ и подведомственными институтами поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.