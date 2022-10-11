Работники дорожно-строительных компаний Татарстана получат бронь от частичной мобилизации

Специалисты дорожно-строительных работ Татарстана имеют право на получение брони от частичной мобилизации. Перечень таких специалистов сегодня озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Наши строительные подразделения пишут заявки на бронирование специалистов, узких и востребованных специальностей. Это специалисты дорожно-строительной техники, механизаторы, асфальтоукладчики, катки, грейдеры, бульдозер, работники асфальтных и бетонных заводов», – пояснил министр.

Он добавил, что в республике наблюдается дефицит специалистов в сфере строительства дорог. При этом министерство активно задействовано в подготовке лагеря в танковом училище, а также отвечает за пассажирские перевозки мобилизантов – на учебные полигоны, места службы и прочие площадки, подчеркнул он.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется 300 тыс. резервистов. По данным Минобороны, 200 тыс. из них уже прибыли в Вооруженные силы РФ и проходят подготовку.