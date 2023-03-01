Работники жилищно-коммунальной сферы присоединились к Диктанту ЖКХ в Казани

Диктант ЖКХ проходит в Казани на базе центра дополнительного профессионального образования «ПрофСтандарт». Среди его участников как рядовые граждане, так и сотрудники сферы ЖКХ. Как сообщил координатор проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия» в Татарстане, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов, диктант для работников ЖКХ призван проверить актуальность их знаний.

«Говоря о проверке знаний, мы говорим о проверке квалификации сотрудников. Чтобы эффективно работать, быть клиентоориентированными, необходимо изучать актуальное законодательство, повышать квалификацию», уверен Романов.

Диктант ЖКХ – это партийная акция, стартовавшая 14 февраля во всех регионах России. Принять участие и оценить свои познания может каждый: диктант проводится до 14 апреля в режиме онлайн на сайте Школы ЖКХ. Это 30 вопросов, на которые нужно ответить в течение получаса. Для успешного прохождения достаточно ответить на 25 вопросов.

Проведение диктанта ЖКХ – это одно из множества решений партии «Единая Россия» в вопросе повышения качества жизни россиян. Они призваны вызвать у населения интерес к актуальным законам в сфере жилищно-коммунальных услуг, а также помочь уже интересующимся выявить моменты, в которых они сильны и слабы.

Акция реализуется в рамках партпроекта «Школа грамотного потребителя», которая входит в Народную программу партии.