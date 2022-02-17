Работникам сферы красоты и фитнеса в Татарстане предлагают самую высокую зарплату по ПФО

Татарстан возглавил топ регионов ПФО по зарплатным предложениям для соискателей из индустрии красоты и фитнеса. Работодатели готовы платить им в среднем по 39,3 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Индустрия красоты и фитнеса стала одной из наиболее пострадавших весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. При этом отрасль довольно быстро начала восстанавливаться: на протяжении второй половины 2020 года – в течение 2021 года наблюдалась положительная динамика вакансий. В начале 2022 года объемы найма демонстрируют прирост во всех регионах Поволжья», – сказано в сообщении.

В среднем по Приволжскому федеральному округу работникам индустрии красоты и фитнеса готовы предложить зарплату в 36,8 тыс. рублей. Также зарплатные предложения выше среднего встречаются в Оренбургской (38,9 тыс. рублей.), Нижегородской (38,4 тыс.), Самарской (37,3 тыс.) областях и Республике Башкортостан (38,1 тыс.). Наиболее низкие зарплатные предложения отмечаются в Чувашии и Марий Эл – 28 тыс. и 27,6 тыс. рублей соответственно.