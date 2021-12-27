Работники предприятий РТ и студенты могут подтвердить свою квалификацию бесплатно

Работники татарстанских предприятий и студенты могут подтвердить свою квалификацию бесплатно в Центре оценки квалификаций Технопарка «Идея».

«Сейчас здесь можно сдать теоретическую часть экзамена по 73 профессиональным квалификациям», — отмечает пресс-служба технопарка.

Охватываются такие сферы, как АПК, ЖКХ, строительство, индустрия красоты, автомобилестроение, управление персоналом, мебельная и деревообрабатывающая промышленность и др. Записаться на теорию можно в дистанционном режиме на сайте, выбрав удобные место, дату и время. Соискатель, успешно сдавший экзамен получает уведомление, которое дает ему право на прохождение практической части в течение года.

При этом практическую часть экзамена можно сдать по наноиндустрии и в области информационных технологий.