Работники образования и спорта в Татарстане получат доплату за интенсивный труд

В Татарстане утвердили изменения оплаты труда работников отдельных организаций, подведомственных Минобру, Минспорту и Минмолодежи республики. Для них будут предусмотрены выплаты за интенсивность труда, говорится в постановлении Кабмина РТ.

Такие выплаты будут предоставляться работникам, входящим в профессиональные квалификационные группы руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций образования, спорта и молодежи. Рассчитываться сумма будет по специальной формуле с учетом должностного оклада и надбавки за интенсивность труда.

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля этого года, уточняется в постановлении.