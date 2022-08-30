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Ру Тат
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Общество
30 августа 2022  08:01

Работники образования и спорта в Татарстане получат доплату за интенсивный труд

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В Татарстане утвердили изменения оплаты труда работников отдельных организаций, подведомственных Минобру, Минспорту и Минмолодежи республики. Для них будут предусмотрены выплаты за интенсивность труда, говорится в постановлении Кабмина РТ.

Такие выплаты будут предоставляться работникам, входящим в профессиональные квалификационные группы руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций образования, спорта и молодежи. Рассчитываться сумма будет по специальной формуле с учетом должностного оклада и надбавки за интенсивность труда.

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля этого года, уточняется в постановлении.

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