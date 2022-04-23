Работники «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в республиканском субботнике

Участниками акции «Эковесна», которая прошла сегодня в Татарстане, стали более 500 сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Все они стали активными участниками программы корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир».

По традиции, которую заложил еще первый директор химкомбината Николай Лемаев, в уборке территории участвовали и руководители предприятия. Вместе с сотрудниками всех подразделений они собирали опавшую листву, сухие ветки, крупный и мелкий бытовой мусор, проводили расчистку бордюров от грязи и песка. Традиционным стало и место проведния субботника — проспект Химиков, названный в честь производственников.

«Нижнекамск и „Нижнекамскнефтехим“ неразделимы. Город родился вместе с предприятием. С момента основания сотрудники „Нижнекамскнефтехима“ не оставались безучастными к городским событиям, в том числе и к субботникам. Мы хорошо выполняем свои профессиональные обязанности и все вместе помогаем Нижнекамску стать чище и экологичнее, потому что хотим жить в уютном, красивом и комфортном городе», — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

Подобные мероприятия всегда объединяют коллектив, отметила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина. По ее словам, несмотря на выходной день, люди с удовольствием участвовали в акции, проходящей в такой теплый и солнечный день.

«Наши предшественники заложили прекрасные традиции — помогать городу быть нарядным и уютным для проживания. И нынешнее поколение нефтехимиков с честью их продолжает», — отметил руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.

В течение нескольких часов участники субботника собрали сотни мешков мусора, который затем был вывезен на городскую свалку.

«Сегодня мы еще раз показали, насколько наш коллектив дружный, сплоченный и ответственный. Мы все живем в этом городе и хотим, чтобы нашим детям, представителям старшего поколения, гостям было комфортно в Нижнекамске», — сказал начальник хозяйственного управления «Нижнекамскнефтехима» Владимир Григорьев.

«Мы ежегодно принимаем участие в городских и республиканских субботниках. Делаем это с большим удовольствием. Приятно смотреть на чистый, ухоженный город, каким и является наш любимый Нижнекамск», — сообщила аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» Любовь Григорьева.

После уборки территории для участников организовали горячий обед из гречневой каши с тушенкой и чай.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»