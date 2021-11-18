Работники «Нижнекамскнефтехима» написали экодиктант

Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали участниками крупнейшего экологического онлайн-проекта — экодиктант, который в эти дни проходит по всей стране. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов и призвано привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды.

Инициатива экоактивистов нашла живой отклик у работников «Нижнекамскнефтехима». Более 40 представителей молодежной организации предприятия присоединились к проекту на открытой оффлайн-площадке, остальные смогли написать экодиктант в режиме онлайн на своих рабочих местах.

Экодиктант включает в себя 25 вопросов на самые разные темы: охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха, обращение с отходами, лесные ресурсы России, особо охраняемые природные территории, охрана животных и растений. Итоги экодиктанта нефтехимики смогут узнать в декабре. Все участники получат сертификаты, а победителям вручат дипломы.

Для «Нижнекамскнефтехима» данный проект — это лишь часть обширной работы по сохранению окружающей среды. Предприятие регулярно организует субботники, а также акции по очистке лесных массивов и водоемов, высаживает деревья, производит замену устаревшего технологического оборудования.

В настоящее время на предприятии принята пятая экологическая программа. Объем инвестиций нефтехимиков на ближайшие 5 лет в экологическую чистую среду составляет свыше 12,5 млрд рублей.