Руc Тат
Общество 4 марта 2026 16:00

Работники культуры Кукморского района посетили зону СВО с гуманитарной миссией

Фото: tatcultresurs.ru

Под руководством начальника управления культуры Кукморского района Рамиля Нуриева и директора районного Дома культуры Айгуль Сафиной состоялась поездка работников культуры в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Таткультресурсцентр».

В рамках миссии творческая группа представила военнослужащим концертную программу. Помимо этого, артисты доставили партию гуманитарного груза. Помощь была собрана при активном участии работников культуры и неравнодушных жителей Кукморского района.

Организаторы подчеркнули, что этот выезд стал искренним выражением гражданской позиции. По их словам, забота о защитниках Отечества остается приоритетным направлением деятельности, а подобные гуманитарные акции будут продолжены.

#кукморский район РТ
