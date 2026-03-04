Работники культуры Кукморского района посетили зону СВО с гуманитарной миссией

Фото: tatcultresurs.ru

Под руководством начальника управления культуры Кукморского района Рамиля Нуриева и директора районного Дома культуры Айгуль Сафиной состоялась поездка работников культуры в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Таткультресурсцентр».

В рамках миссии творческая группа представила военнослужащим концертную программу. Помимо этого, артисты доставили партию гуманитарного груза. Помощь была собрана при активном участии работников культуры и неравнодушных жителей Кукморского района.

Организаторы подчеркнули, что этот выезд стал искренним выражением гражданской позиции. По их словам, забота о защитниках Отечества остается приоритетным направлением деятельности, а подобные гуманитарные акции будут продолжены.