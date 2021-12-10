Работники Конституционного суда Татарстана проверили свои знания в игре «РосКвиз»

Сегодня в Конституционном суде РТ среди его сотрудников прошла игра «РосКвиз», посвященная Дню конституции РФ. Для чего проводится эта игра рассказала журналистам руководитель Центра поддержки гражданских инициатив в РТ Ксения Дромняк.

«Это не просто развлечение, а интеллектуальная игра, которая приурочена к той или иной государственной дате. Она помогает немного разнообразить рутину и позволяет госслужащим посмотреть на то, чем они занимаются каждый день с другой стороны», — пояснила Дромняк.

В игре, состоящей из пяти раундов, поучаствовали четыре команды, собранные из работников Конституционного суда РТ случайной жеребьёвкой. Участникам предстояло ответить на вопросы, связанные с Конституцией России и других стран. Кроме того, часть вопросов была посвящена историческим датам и событиям.

«Конечно, до этого я принимал участие в подобных играх, однако не на такую тематику. К этой игре мы готовились всю жизнь, так как тема напрямую связана с нашей рабочей специальностью. Интересно какими будут вопросы и насколько они будут креативными», — поделился ведущий консультант научно-аналитического отдела конституционного суда РТ Ренат Сабитов.

В конце мероприятия участникам вручили дипломы и памятные подарки. В «РосКвиз» по стране играют уже три года, и каждый раз вопросы в викторине связаны с каким-либо событием или датой.