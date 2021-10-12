Работники Казанского нефтепроводного управления высадили более 600 хвойных деревьев

Работники Казанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие во Всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес» в Республике Татарстан. Силами сотрудников-волонтеров было высажено более 600 саженцев сосны обыкновенной.

Мероприятие по восстановлению лесного фонда проходило на территории жилого массива Кульсеитово в Казани. В посадке деревьев участвовали представители органов власти, общественных организаций и производственных предприятий, а также студенты. В целом в акции были задействованы свыше 20 тыс. волонтеров, высажено более 1 млн саженцев на площади 300 гектаров.

Всероссийская природоохранная акция «Сохраним лес» ежегодно проводится в регионах весной и осенью. Цель акции, проводимой в рамках национального проекта «Экология», – воспитание бережного отношения к природе, сохранение, воспроизводство и приумножение лесных ресурсов.