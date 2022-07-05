Работники и работодатели смогут использовать для обмена документами портал госуслуг

Работники, работодатели и соискатели смогут обмениваться электронными кадровыми документами через портал госуслуг. Соответствующее решение Правительства РФ вступит в силу с 1 сентября 2022 года, сообщается в Telegram-канале кабинета.

С помощью личного кабинета соискатели и работники смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять работодателю кадровые документы.

Решение о введении в организации электронного документооборота работодатели будут принимать самостоятельно. Также они сами будут определять перечень электронных документов и категории сотрудников, которые смогут перейти на новый формат.

Электронные кадровые документы будут размещаться в личном кабинете работника на портале госуслуг и храниться в информационной системе организации.

При желании работодатели и работники смогут использовать традиционные бумажные документы даже при использовании электронного документооборота, отмечают в Правительстве.