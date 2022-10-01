Работники бюджетных организаций Менделеевска перечислили дневную зарплату мобилизованным

В Менделеевском районе Татарстана реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных и членов их семей. Первыми свой вклад внесли работники бюджетных организаций, которые перечислили дневной заработок на эти цели — удалось собрать более 800 тысяч рублей.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, соответствующую инициативу выдвинул глава муниципалитета Радмир Беляев.

По всем вопросам родных мобилизованных просят обращаться в администрацию. Там собирается и анализируется информация по потребностям призванных. На регулярной основе всё необходимое будет передаваться в пункты сбора для мобилизованных. С семьями мобилизованных также на постоянной основе будет проводить работу совет ветеранов.

Большая часть работы будет посвящена формированию и отправке гуманитарных грузов. Штаб будет аккумулировать средства для формирования партий помощи.

Кроме того, по обращению администрации Менделеевского района в помощи мобилизованным будут принимать участие предприятия и организации района. В данный момент в Менделеевском районе формируется партия гуманитарного груза, которая будет направлена в Лисичанск.

Организован единый пункт сбора помощи вещей и необходимой провизии — ул. Набережная, д. 9 (помещение завода).

С 1 октября семьи мобилизованных граждан освобождаются от платы за детские сады, а также от платы за питание в школах. Всем детям призванных в рамках частичной мобилизации будут выданы абонементы в оздоровительный комплекс «Нептун» для занятий плаванием. В зимний период для них бесплатными будут прокат лыж и коньков.

Желающие могут принести на пункт сбора жгуты, бинты, перекись водорода, пластыри, обезболивающее, антибиотики, противовирусные, уголь активированный, йод, губку гемостатическую (тампон), ножницы, успокоительные, санитель.

Из одежды понадобятся теплые носки, нижнее белье (боксеры), перчатки теплые, варежки с пальцами, балаклавы теплые, штаны, майки, а также котелки, лопаты саперные, спальные мешки, пенки, туристические коврики.

Из продуктов питания можно принести кофе, чай в пакетиках, сахар-рафинад, конфеты (которые не будут таять, например, карамель с начинкой), печенье, пряники, сгущенку, тушенку, рыбные консервы, крупы, макароны, быстрорастворимую лапшу, пюре в стаканах, воду в бутылках.

Из предметов личной гигиены понадобятся средства для бритья (станки и пена), хозяйственное мыло (кусковое и жидкое), салфетки, бумажные полотенца, зубные щетки и пасты.

Частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».