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Происшествия 6 октября 2026 10:15

Работники без медкнижек и мухи: приставы закрыли кафе японской кухни в РТ

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Кафе японской кухни в Татарстане закрыли за санитарные нарушения.

Как рассказали в УФССП по РТ, в одном из кафе японской кухни в Лаишевском районе РТ проводилась санитарная проверка и специалисты обнаружили отсутствие маркировки и медицинских книжек у работников. Кроме того, по кухне бегали тараканы. Материалы проверки направили в суд, который признал владельца виновным в санитарных нарушениях и постановил закрыть кафе на 30 суток.

В настоящее время работа заведения уже остановлена, помещение опечатано.

#УФССП по РТ #кафе #антисанитария
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