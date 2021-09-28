Работники АО «Транснефть — Прикамье» стали победителями конкурса по охране труда

Специалисты по охране труда Удмуртского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье» вошли в число победителей XIII республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда — 2021».

Конкурс, в котором участвовали специалисты по охране труда крупных предприятий Татарстана, проводился при поддержке министерств, ведомств и Общественной палаты РТ. Участники состязались в онлайн-режиме на знание правил подбора и применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) для снижения рисков на производстве. Конкурсная программа включала онлайн-вебинар и тестирование.

Фото: © пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье»

Цель конкурса — повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных условий труда, престижа и значимости должности специалиста по охране труда.

Специалисты по охране труда Удмуртского районного нефтепроводного управления Андрей Медведцев и Борис Шапкин по результатам теста заняли второе и третье места соответственно в номинации «Как выбор СИЗ в рамках риск-ориентированного подхода может улучшить безопасность труда».

Фото: © пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» в своей деятельности неукоснительно соблюдает требования российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, федеральных норм и правил в области охраны труда. По мнению жюри, сотрудники, ставшие призерами конкурса, обеспечивают постоянное совершенствование системы управления охраной труда, контроль безопасности на рабочих местах и повышение уровня информированности персонала в области охраны труда.

Награждение победителей XIII республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда — 2021» прошло в Казани.