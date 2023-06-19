Работники АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в оздоровлении лесов Татарстана

Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов — это не только надежная система, позволяющая бесперебойно поставлять сырье заказчикам и потребителям, но и экологически безопасное производство. Более того, трубопроводчики активно участвуют в природоохранных акциях. Пример тому — ощутимый вклад работников Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть — Прикамье» в акцию «Чистые леса Татарстана».

По землям лесного фонда проходят сотни километров трубопроводов Казанского (РНУ), часть из них — по территории Татарстана. Очистка леса и посадка деревьев давно стали для нефтепроводчиков привычным делом. С лесничествами республики они сотрудничают постоянно, в том числе становясь участниками акции «Чистые леса Татарстана». Ее цель — создание благоприятной санитарно-экологической обстановки, проще говоря — ухоженный, здоровый лес.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Работы проводятся с соблюдением всех мер и требований безопасности, в специальной одежде и обуви. Добровольцы скашивают траву, собирают мусор, сухостой и валежник. Мульчер удаляет древесно-кустарниковую растительность, измельчает и перемешивает с грунтом. Обустраивается минерализованная полоса — барьер, противостоящий пожарам в лесных массивах.

«Завершаем покраской столбов, знаков обозначения трассы, опор воздушных линий электропередачи, оборудования, указателей, ограждений производственных объектов. В комплексе эти работы не только оздоравливают лес, но и предупреждают лесные пожары. К примеру, после удаления древесно-кустарниковой растительности ветки не задевают линию электропередачи, исключается угроза замыкания и возгорания», — отметил начальник линейной аварийной эксплуатационной службы ЛПДС «Лазарево» Алексей Пашкеев.

Акция «Чистые леса Татарстана» проводится в республике с 2010 года. Ее результаты — большой вклад в сохранение окружающей среды. К примеру, в прошлом году татарстанские леса освободили от почти 4 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов, было собрано свыше 5 тыс. куб. метров сухостоя и валежника. На уборку леса тогда вышли 20 тыс. человек.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

«Работаю в „Транснефть — Прикамье“ с 2015 года. В зеленой акции участвую каждую весну и лето. Считаю это очень важным, причем не только с точки зрения производственной безопасности. Чистый лес нужен всем — и людям, и животным!» — рассказал линейный трубопроводчик Казанского РНУ Сергей Пушкарев.

Высокотехнологичное производство способно достичь полной гармонии с природой. Подобная акция — не разовое мероприятие, а часть системной работы по сохранению уникальных природных ресурсов. Только с начала года в ходе различных «зеленых» акций прикамские нефтетранспортники высадили свыше 13 тыс. деревьев.

АО «Транснефть – Прикамье» — дочернее общество ПАО «Транснефть». Курсом на экологичность крупнейшая в мире трубопроводная компания уверенно идет с первых дней создания, отмечая в этом году 30-летний юбилей своей деятельности.