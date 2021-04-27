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Ру Тат
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27 апреля 2021  14:00

Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в международной акции «Сад памяти»

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АО «Транснефть — Прикамье» присоединилось к международной акции «Сад памяти». Работники предприятия высадили около тысячи саженцев молодой сосны на территории Лаишевского района Республики Татарстан.

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы и национального проекта «Экология».
В посадке приняли участие генеральный директор АО «Транснефть — Прикамье» Роберт Галиев и работники организации, а также глава Лаишевского муниципального района республики Ильдус Зарипов, представители ГКУ «Лаишевское лесничество».

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Участники экологического мероприятия высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В Республики Татарстан в рамках акции планируется высадить суммарно 700 тыс. деревьев.

Участие в подобных акциях является частью экологической политики АО «Транснефть — Прикамье», направленной на сохранение и восстановление биологических ресурсов.

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